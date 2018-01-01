Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление безопасности до $ 250 млн.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, пишет ZN.UA.

"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019", который предусматривает $ 250 млн. США для помощи Украине", - говорится в сообщении.

Предусмотренный объем военной помощи Украине на 50 млн превышает сумму, которая была выделена в 2018 году.

Средства предназначаются на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товарова, а также разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины.

Согласно процедуре, данный законопроект теперь должен подписать президент США.

Напомним, 19 сентября американский Сенат одобраил оборонный бюджет США на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине до $250 млн.