Турецкие инвесторы заинтересовались портом Скадовск
|10:25 27.09.2018
|0 комментариев
|Украина
Министерство инфраструктуры готовит порт Скадовск к передаче в концессию.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, сообщает ЛИГА.Бизнес.
"Мы рассматриваем инвестпроект передачи в концессию этого порта", - отметил Довгань, комментируя возможности развития гавани на круглом столе в Киеве.
Он уточнил, что вопрос представители министерства уже обсудили с потенциальными инвесторами. "Имеющиеся там глубины - это больше ориентация на турецких инвесторов, мы им презентовали этот проект", - добавил Довгань.
По итогам 2017 года перевалка грузов в Скадовском морском порту сократилась на 36%. Всего в прошлом году через порт прошло 20,9 тыс. т грузов, что на 12 тыс. т меньше чем в 2016 году. Одной из ключевых проблем порта является отсутствие паспортных глубин, также у порта нет железнодорожного сообщения.
Ещё на эту тему:
Кабмин принял решение о запуске Морской администрации
Возможно ли создать вместо Одесского порта "прекрасную марину"
Буксирный оператор P&O Maritime Ukraine планирует расширить бизнес в украинских портах
Посол Великобритании в Украине ознакомилась с напряженной ситуацией в регионе Азовского моря
Hutchison Ports зарегистрировала "дочку" для работы в Украине
В трех портах Одесской области превышен критический уровень воды, но ограничений в работе нет
Из-за непогоды в двух портах Одесской области ограничена работа