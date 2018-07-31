Министерство инфраструктуры готовит порт Скадовск к передаче в концессию.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, сообщает ЛИГА.Бизнес.

"Мы рассматриваем инвестпроект передачи в концессию этого порта", - отметил Довгань, комментируя возможности развития гавани на круглом столе в Киеве.

Он уточнил, что вопрос представители министерства уже обсудили с потенциальными инвесторами. "Имеющиеся там глубины - это больше ориентация на турецких инвесторов, мы им презентовали этот проект", - добавил Довгань.

По итогам 2017 года перевалка грузов в Скадовском морском порту сократилась на 36%. Всего в прошлом году через порт прошло 20,9 тыс. т грузов, что на 12 тыс. т меньше чем в 2016 году. Одной из ключевых проблем порта является отсутствие паспортных глубин, также у порта нет железнодорожного сообщения.