Министр иностранных дел Германии Хайко Маас спокойно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа с трибуны ООН, раскритиковавшего энергетическую политику Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Европейская правда.

"Это не было чем-то новым, и это не было сюрпризом", - заявил Маас в среду, 26 сентября, в Нью-Йорке

"Аргументы и якобы подтверждающие их факты не соответствуют реальности. Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере", - сказал глава немецкого МИД.

Строящийся газопровод "Северный поток-2" является, по словам Мааса, чисто экономическим проектом, не связанным с политикой.

Во вторник Трамп обрушился на Германию с резкой критикой за участие в проекте "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья", подчеркнул он.