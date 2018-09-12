Германия ответила Трампу: зависимости Берлина от Москвы не существует
|09:59 27.09.2018
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|Россия
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас спокойно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа с трибуны ООН, раскритиковавшего энергетическую политику Германии.
Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Европейская правда.
"Это не было чем-то новым, и это не было сюрпризом", - заявил Маас в среду, 26 сентября, в Нью-Йорке
"Аргументы и якобы подтверждающие их факты не соответствуют реальности. Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере", - сказал глава немецкого МИД.
Строящийся газопровод "Северный поток-2" является, по словам Мааса, чисто экономическим проектом, не связанным с политикой.
Во вторник Трамп обрушился на Германию с резкой критикой за участие в проекте "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья", подчеркнул он.
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