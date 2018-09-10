Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений деятельности нейтрализацию российской минной угрозы.

Как передает Цензор.Нет, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он.

Рыженко напомнил, что от морских мин неоднократно страдали судна погранвойск Украины.

"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", - отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди суден, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными "сканерами бокового обзора" - сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Напомним: На побережье Азовского моря прошли общие тактические учения по отражению агрессии с моря с участием пограничников и танковых подразделений ВСУ.