Президент Польши напомнил странам-членам ООН о нарушении Будапештского меморандума.

Об этом Анджей Дуда заявил во время своего выступления на форуме Совета Безопасности ООН, пишет Польское Радио, передает УНИАН.

В ходе своего выступления Дуда критиковал использование химического оружия и призвал международное сообщество принять решительные меры в этом вопросе.

Президент высказался за использование международных механизмов для предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

Президент Анджей Дуда выразил сожаление по поводу ситуации в области безопасности в мире. Он указал на региональные напряжения и распад контрольных механизмов в отношении распространения ядерного и химического оружия.

Не называя прямо Россию Анджей Дуда осудил атаки с использованием химического оружия «определенными странами» как месть против своих граждан за рубежом.

Президент Польши считает такую деятельность криминальной. «Преступников следует судить», - заявил Анджей Дуда.

Президент Польши также выразил сожаление по поводу ухудшения условий международной безопасности в Центрально-Восточной Европе и нарушении Будапештского меморандума.

"Для доверия международного сообщества важным является соблюдение обязательств и обязанностей, которые мы взяли на себя. В этом контексте, с грустью хотел бы вспомнить о ситуации в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Только в течение последних нескольких лет мы стали свидетелями четкого нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение. Мы также слышали об использовании ядерного оружия для прекращения обычных конфликтов. Столь же тревожным было развертывание оружия двойного значения вблизи наших границ. Все эти действия в значительной степени способствовали ухудшению ситуации с безопасностью", - цитирует Анджея Дуду официальный сайт президента Польши.

Справка.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

В дальнейшем две другие ядерные державы - Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украины в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.



