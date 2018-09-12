В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ

08:55 27.09.2018 0 комментариев Россия

Американская администрация готова вводить санкции в отношении лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину, если Россия будет вести “злонамеренную” деятельность на мировой арене.

Об этом заявил в среду, 26 сентября, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма, сообщает УНН.

“Мы решили, что сущность российского злонамеренного поведения неприемлема, и мы будем навязывать невероятные издержки и последствия ближнему кругу президента Путина”, — сказал Биллингсли, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

“Думаю, они пришли к осознанию того, что мы серьезно на это настроены и что мы будем действовать решительно, если их злонамеренное поведение будет сохраняться”, — подчеркнул представитель минфина США, имея в виду российские власти.

Он также добавил, что различные ограничительные меры США не могут быть единственным американским средством сдерживания России.

“Хотя наша санкционная программа в отношении России входит в число наиболее активных, санкции не являются и не могут являться единственным инструментом, на который мы полагаемся”, — говорится в тексте вступительного слова Биллингсли, подготовленного к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

“Масштабы и изощренность злонамеренной деятельности России намного превышают аналогичные со стороны других стран. Соответственно, в определенных обстоятельствах другие инструменты будут или дополнять или продвигать намного более эффективным образом интересы нашей национальной безопасности в противодействии российской агрессии”, — утверждал сотрудник минфина США, не вдаваясь в детали.

Напомним: Министерство торговли США расширило список компаний, против которых намерено ввести санкции - в нем 12 российских.



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