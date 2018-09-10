Порошенко призвал ООН остановить попытки РФ оккупировать Азовское море
|08:28 27.09.2018
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|Крым
Россия продолжает агрессивное наступление, применяя для этого боевое химическое оружие, инструменты гибридной войны, оккупацию сухопутных территорий соседних государств, и теперь – акваторию Азовского моря.
На это обратил внимание государств-членов ООН Петр Порошенко во время своего выступления в сессионном зале Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Отсутствие соответствующего наказания (за преступные поступки – ред.) приводит к тому, что после Грузии настала очередь Украины, после Литвиненко – Скрипалей, после Аллепо – Идлиба. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня есть оккупация Азовского моря", - подчеркнул украинский лидер.
Он подчеркнул, что, незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и иностранных судов.
"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры", - заявил Президент.
Он отметил, что для создания мирного, справедливого и устойчивого общества нужно защищать Устав ООН, поддерживать его нормы и принципы, прибегать к решительным мерам по восстановлению справедливости.
Напомним: Развеян миф о "внутренних водах Украины и России" в Азовском море.
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