Россия продолжает агрессивное наступление, применяя для этого боевое химическое оружие, инструменты гибридной войны, оккупацию сухопутных территорий соседних государств, и теперь – акваторию Азовского моря.

На это обратил внимание государств-членов ООН Петр Порошенко во время своего выступления в сессионном зале Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Отсутствие соответствующего наказания (за преступные поступки – ред.) приводит к тому, что после Грузии настала очередь Украины, после Литвиненко – Скрипалей, после Аллепо – Идлиба. Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня есть оккупация Азовского моря", - подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что, незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и иностранных судов.

"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры", - заявил Президент.

Он отметил, что для создания мирного, справедливого и устойчивого общества нужно защищать Устав ООН, поддерживать его нормы и принципы, прибегать к решительным мерам по восстановлению справедливости.

Напомним: Развеян миф о "внутренних водах Украины и России" в Азовском море.