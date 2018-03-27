В рамках участия в работе ГА ООН Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики.

Сообщает пресс-служба Президента, передает Укринформ.

Главы государств подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Украиной и Турцией, в том числе путем усиления политического диалога на высшем уровне. В связи с этим был достигнут ряд практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина–Турция–Азербайджан.

Был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в частности состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, медицинской сферах, а также взаимодействия в рамках ООН.

Отдельно подчеркивалась важность завершения подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Со стороны Турецкой Республики получен четкий сигнал о неизменности позиции в поддержку территориальной целостности Украины и непризнания российской оккупации территории АР Крым, а также настроенности на дальнейшее отстаивание прав крымскотатарского народа.

Глава государства также призвал турецкого коллегу способствовать в освобождении украинских граждан – политических пленников Кремля.

Напомним: Принципиальная позиция Турции в отношении Крыма и Донбасса, а также поддержка курса Украины на евроатлантическую интеграцию при новой политической системе не изменится.