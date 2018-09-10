Россия после оккупации превратила Крымский полуостров на свою военную базу, которая стала угрозой не только для Украины, но и для всего региона Черного моря.

Это отметил Президент во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба, передает Укринформ.

«Прошло почти четыре года с того времени, как Россия осуществила попытку аннексии и оккупации Крыма и города Севастополь. При российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона», - сказал Порошенко.

«Агрессивная политика России вместе с дерзким использованием летального оружия усиливает угрозу», - акцентировал Глава государства.

Напомним: Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального».