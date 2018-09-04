В МИД РФ британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом"
|07:27 27.09.2018
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|Россия
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом".
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Укринформ.
"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т. Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что "доказательств нет - соответственно (ред. в Британии) продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери".
Как сообщалось, The Insider и Bellingcat удалось установить личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и "Герой России" Анатолий Чепига.
Напомним: Послы Европейского союза, 26 сентября, как и ожидалось, одобрили новый режим санкций из-за применения химического оружия.
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