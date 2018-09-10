Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова получила письмо от украинского политзаключенного Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Получила сегодня очень важное для меня письмо от Олега Сенцова, отправленное вчера, 25 сентября. Письмо о вере и надежде на лучшее. Надежде тогда, когда ее нет совсем. И неоткуда брать сил", - написала Светова.

Она также процитировала письмо Сенцова.

"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное, и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются, и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое! Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!" - написал Олег Сенцов.

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Напомним: "Я привык делать все хорошо и привык побеждать" - из письма Олега Сенцова.