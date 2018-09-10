Оккупанты прятали и маскировали зенитные ракетные комплексы «Триумф» в аннексированном Крыму
|20:55 26.09.2018
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|Крым
Армейская авиация оккупантов в ходе учений в оккупированном Крыму провела прикрытие позиций зенитных ракетных дивизионов комплексов ЗРК С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.
Вертолеты радиотехнической разведки Ми-8МПТР установили радиоэлектронные помехи для средств воздушного наблюдения в районах расположения позиций боевого дежурства зенитных ракетных средств в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии ПВО.
Инженерные подразделения дивизии ПВО в целях обмана условного противника установили ложные позиции зенитных ракетных комплексов ЗРК «С-300» в виде специальных пневматических макетов. Данные макеты сшиты из легких металлизированных тканей, которые отражают радиолокационное излучение, а в места, где у реальной машины, например, двигатель - вшиты термоэлементы.
Генштаб Украины все так называемые "учения" РФ в оккупированном Крыму считает незаконными.
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