У России несколько вариантов восстановления водоснабжения Крыма – смена украинской власти или военная операция - Бабин
|20:28 26.09.2018
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|Крым
Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью prm.ua отметил, что Кремль надеется восстановить водоснабжение в оккупированный Крым путем смены власти на «пророссийских ставленников» на президентских выборах в 2019 году, другие варианты предполагают военную операцию.
«Для оккупантов сейчас самая большая надежда и относительно простой вариант - это чтобы на Банковую пришел человек, который все сделает по их указанию. Другие варианты для подачи воды каналом в оккупированный Крым предусматривают большую военную операцию. Ведь сейчас есть четкая позиция украинской власти: мы не торгуем страной, не торгуем Крымом, вода на оккупированный полуостров для нужд его милитаризации и экономики агрессора поставляться не будет. Есть непоколебимая позиция Президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым должен быть максимально токсичным для государства-агрессора», - сказал Бабин, передает Флот - 2017.
Он отметил, что Россия будет пытаться наладить сделки с другой властью, которую Кремль хочет через выборы привести в Киев.
«Вода в Крым не пойдет и дальше - до полной деоккупации полуострова. Кстати, это пока один из ключевых достижимых шагов деоккупации. А вот если мы подадим в оккупированный Крым воду - оккупация может поэтому продлиться десятки лет», - сказал Бабин.
По мнению Бабина, прекращение водоснабжения в Крым - действенный шаг по деоккупации полуострова.
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