В российских банках заканчивается валюта: идет существенный отток средств с валютных депозитов

20:02 26.09.2018 0 комментариев Россия

Запасы свободной валюты в российских банках в сентябре обновили исторический минимум. Клиенты опасаются американских санкций, которые могут блокировать долларовые операции, и выводят деньги.

Как говорится в аналитическом обзоре ITI Capital, обнародованном 26 сентября, один из ключевых факторов, который повлиял на ослабление рубля в третьем квартале — дефицит валютной ликвидности, пишет Фонтанка.

По оценкам аналитиков, в банковском секторе идет существенный отток средств с валютных депозитов, бегство нерезидентов и, как следствие, временный дефицит валютной ликвидности на межбанковском рынке.

В результате к августу совокупная валютная ликвидность, которая в марте достигла пикового значения $216 млрд, сократилась более чем на $18 млрд, причем из этой суммы 13 млрд вывели юрлица и около пяти — физлица. По оценкам аналитиков агентства, в сентябре нерезиденты вывели еще 70 млрд рублей, или порядка 1 млрд долларов США.

Активный отток валюты можно наблюдать уже пятый месяц подряд, начиная с апреля, но он начал привлекать к себе внимание совсем недавно — в преддверии второго раунда санкций. Объем доступной краткосрочной валютной ликвидности в банковском секторе обновил исторический минимум и составил $85 млрд. В апреле этот показатель еще составлял $96 млрд, когда из-за санкций наметился отток средств юрлиц, он начал резко сокращаться, и к августу уже уменьшился на $10 млрд.

Оставшиеся средства — 87 млрд долларов — едва покрывают все вклады населения. Такой объем доступных средств позволяет покрыть обязательства перед физлицами в валюте на 97%, если не будет паники и клиенты не будут массово выводить валюту из банковской системы. В этом случае придется подключиться Центробанку.

Напомним, что Госдепартамент США пообещал России «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор, который может частично лишиться возможности работать с долларом. На фоне этого глава ВТБ  представил четырехэтапный план отказа от доллара. Альтернативной валютой называют юань, евро и рубль.



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