Представители подразделений криминальной полиции ряда стран Европы соберутся на рабочую встречу в Одессе
|19:36 26.09.2018
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|Одесса
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и начальник департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя принимают участие в ежегодном съезде руководителей полиции стран Европы в штаб-квартире Европола в Гааге (Нидерланды).
Как сообщает в среду, 26 сентября, департамент коммуникации Нацполиции, в рамках съезда С.Князев провел встречу с заместителями исполнительного директора Европола Олдрихом Мартину и Уиллом ван Гемертом, передает Интерфакс-Украина.
Стороны обсудили возможность постоянного представительства киберполиции Украины в Европоле, а также договорились о рабочей встрече представителей подразделений криминальной полиции пяти европейских стран под председательством Европола, которая состоится 8 октября в Одессе.
Ее целью станет документирование деятельности граждан Украины, которые совершают преступления на территории Европы, отметили в Нацполиции.
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