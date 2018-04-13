Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и начальник департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя принимают участие в ежегодном съезде руководителей полиции стран Европы в штаб-квартире Европола в Гааге (Нидерланды).

Как сообщает в среду, 26 сентября, департамент коммуникации Нацполиции, в рамках съезда С.Князев провел встречу с заместителями исполнительного директора Европола Олдрихом Мартину и Уиллом ван Гемертом, передает Интерфакс-Украина.

Стороны обсудили возможность постоянного представительства киберполиции Украины в Европоле, а также договорились о рабочей встрече представителей подразделений криминальной полиции пяти европейских стран под председательством Европола, которая состоится 8 октября в Одессе.

Ее целью станет документирование деятельности граждан Украины, которые совершают преступления на территории Европы, отметили в Нацполиции.