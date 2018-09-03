Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
|18:35 26.09.2018
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|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым и департамент контрразведки Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно ЧАО "Крымский титан" обнаружили в Каланчацком районе Херсонской области и прекратили работу трубопровода, который снабжал водой территорию оккупированного Крыма.
Как сообщает в среду, 26 сентября, пресс-служба прокуратуры АР Крым, скважины, через которые осуществлялся отбор воды, находятся в 15 метрах от линии разграничения. По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию, находящемуся сразу за линией разграничения, передает Интерфакс-Украина.
В рамках расследования проведены обыски по месту нахождения двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области, которые, согласно технической документации, предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное промышленное предприятие.
"По результатам проведенных обысков обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территорией АР Крым в направлении завода ЧАО "Крымский титан". С помощью труб осуществлялось скрытое и неучтенное снабжение водой. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час", - информирует пресс-служба прокуратуры АРК.
В ходе проведения следственных действий эта подача воды была зафиксирована и прекращена. Прокуратура АР Крым устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к совершению скрытого и неучтенного водоснабжения, осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации данных фактов.
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