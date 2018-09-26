Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
|19:11 26.09.2018
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|Молдова
Российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал президенту Молдовы Игорю Додону о взаимном интересе двух стран к нормализации отношений.
«Межправкомиссия, ее российская часть находится в полной готовности возобновить полноценную работу межправкомиссии, чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли. Мы готовы к полному восстановлению взаимоотношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе», – цитирует 26 сентября Дмитрия Козака ТАСС, передает Фонтанка.
На встрече с президентом Молдовы вице-премьер РФ объявил о подписании ряда соглашений российского бизнеса по поводу инвестиций в экс-советскую республику. Ранее, по словам Козака, Кишинев принял решение установить барьеры на пути предпринимателей из России, на что были приняты ответные меры.
«Не надо рушить традиционные, сложившиеся экономические связи. Их разрушить легко, а восстановить невозможно», – предостерег Козак.
Напомним, что Дмитрий Козак – спецпредставитель президента России по Молдове. Помимо встречи с молдавским президентом, в Москву для переговоров с ним приезжало руководство непризнанного Приднестровья.
Напомним: «Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина.
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