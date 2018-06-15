Як повідомлялося раніше, завтра 27 вересня, у Балтиморі (штат Меріленд), за участі Президента України, відбудеться урочиста передача катерів типу “Island” для України.

До передачі готуються катери USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323). Обидва корпуси були виведені зі складу Берегової охорони минулого року та знаходилися у законсервованому стані.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також, на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: 170,9 тон (повна у USCGC Cushing)

Довжина: 33.52 метрів

Довжина з кормовою платформою: 34.44 метрів (на обох катерах присутня);

Ширина найбільша: 6.4 метрів

Осадка найбільша: 2.13 метрів

Висота найбільша: 16.7 метрів

Швидкість найбільша: 29.5 вузлів

Швидкість переходу (номінальна): 18 вузлів

Швидкість економічного ходу: 12 вузлів

Найменша швидкість патрулювання: 10 вузлів

Швидкість мінімальна (на 2-х ГД): 9 вузлів

Дальність плавання при 90% запасах ПММ: 2307 миль

Дальність плавання: 2058 миль

Примітка. Розрахунок дальності плавання зроблено для умов що корабель рухається 24 години швидкістю ходу 29,5 вузлів та 96 годин зі швидкістю ходу 10 вузлів.

Екіпаж: 16 осіб

Автономність: 5 діб

Примітка. Автономність обмежена запасами продовольства (ємністю морозильної камери) та може бути збільшена

Запас пального (95%): 35223 літрів

Запас води: 3558 літрів (поповнюється опріснювальною установкою);

Запас моторного мастила: 412 літрів

Озброєння: 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod 0 2-4 12,7-мм кулемети М2НВ та

USCGC Cushing (WPB-1321) був побудований на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у штаті Луїзіана. Введений до складу Берегової охорони США у 1988 році. Порт приписки Атлантік Біч, штат Північна Кароліна.

Його повна водотоннажність складає 170.9 тонн.

Виведений зі складу Берегової охорони він був 8 березня 2017 року.

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Другий катер – USCGC Drummond (WPB-1323) був побудований на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у Луїзіані. На службі в Береговій охороні США з 1988 року. Порт приписки Маямі Біч, штат Флорида.

Його повна водотоннажність складає 167,76 тонн

В свій час він пройшов модернізацію за програмою “МЕР” під час якої додатково до загального об’єму ремонтних робіт (докового ремонту, поточного ремонту пристроїв, механізмів та систем) на катері було проведено:

• поглиблений ремонт обшивки корпусу та набору (заміна металу при виявленні будь-якого дефекту, навіть у межах діючих допусків);

• встановлення нових дизель-генераторів та головного розподільного щита;

• заміну кабельних трас та електричних щитів;

• капітальний ремонт головних двигунів;

• ремонт трубопроводів рульового пристрою;

• заміну опріснювальної установки;

• ремонт трубопроводів загальнокорабельних систем;

• встановлення нової системи пожежної сигналізації;

• встановлення нової системи об’ємного хімічного гасіння в машинному відсіку;

• модернізацію навігаційного комплексу;

• встановлення нових композитних рулів та активних бортових плавників;

• модернізацію системи прісної води та проточних водонагрівачів;

• встановлення нової осушувальної системи;

• встановлення нової системи аварійного електроживлення споживачів малої потужності;

• встановлення нових рятувальних плотів.

Українською стороною вже було проведено дефектування катерів USCGC Cushing та USCGC Drummond, а також їх систем та механізмів і як озвучувалось раніше – вони знаходяться у гарному технічному стані:

Катери Island для ВМС ЗС України Фото: Український мілітарний портал

Катери Island для ВМС ЗС України Фото: Український мілітарний портал

Нагадаємо, що після офіційної церемонії розпочнеться процес технічного обслуговування цих катерів та підготовка українських екіпажів до них. Згодом вони будуть транспортовані до Одеси. Загалом цей процес може зайняти до одного року.

У подальшому при проведенні відповідної політики можливе отримання й інших катерів цього типу Україною, а також інших необхідних плавзасобів від США.