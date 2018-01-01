Румыния продолжит финансировать ремонт детских садов в Молдове, а также будет поддерживать новые проекты по улучшению условий жизни.

Эта тема обсуждалась на встрече министра сельскокго хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубука с послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ и государственным секретарем Министерства регионального развития и публичной администрации Румынии Виргилом Алином Кирилэ, передает IPN, сообщает DESCHIDE.MD.

Министр Чубук поблагодарил за безусловную поддержку Молдовы Румынией и выразил готовность к открытому, прозрачному и эффективному сотрудничеству в вопросах улучшения условий жизни молдавских граждан, говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

«Благодарю за хорошие новости в начале моего мандата министра. Мы высоко ценим все, что получили граждане нашей страны от Румынии. Я уверен, что мы будем развивать тесное сотрудничество и сильное партнерство, что укрепит доверие граждан» — заявил Николае Чубук.

Виргил Алин Кирилэ отметил, что сейчас от правительства РМ ожидается список детских садов, которые будут отремонтированы в рамках предоставления безвозвратной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Кроме того, румынская сторона ожидает от правительства видение по внедрению проектов, связанных с водой.

«Мы открыты к плодотворному сотрудничеству в вопросах развития новых проектов. Желаем вам долгого мандата, так как предстоит многое реализовать», — отметил румынский госсекретарь.

На деньги, предоставленные Румынией, были отремонтированы 800 дошкольных учреждений по всей Молдове. Бенефициарами программы стали более 200 тыс. человек: дети, родители и воспитатели.