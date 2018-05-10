На ОПЗ нашли нового партнёра — безвестную компанию из Омана

17:32 26.09.2018 0 комментариев Украина

Одесский припортовый завод провёл новый конкурс по выбору партнёра, который будет использовать мощности предприятия для производства карбамида и аммиака из собственного сырья.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил заместитель директора завода Николай Щуриков, передает Таймер.

По его словам, в конкурсе выразили желание принять три компании: International V.T.I. Group Holding B.V. (США), украинское ООО «Борос» и ETFX UK GROUP LLC (Оман). 

При этом две первые компании были отстранены от участия — якобы они подали неполный комплект документов. В итоге победителем конкурса автоматически стала ETFX UK GROUP LLC.

Сотрудничать с заводом фирма будет по давальческой схеме: она бесплатно поставляет на завод газ, а также автоматически становится собственником готовой продукции, а завод получает деньги за услуги по переработки первого во вторую: 34 доллара за производство тонны аммиака и 46,5 доллара за производство тонны карбамида.

Отметим, это несколько выше, чем предыдущее предложение: выигравшая конкурс на поставку газа на ОПЗ в июле фирма «Либерти газ» предлагала платить за производство тонны аммиака 32 с половиной доллара США, тонны карбамида — 44 доллара.

Стоит отметить, что информация о победителе конкурса в интернете, по всей видимости, отсутствует. Ни веб–сайта компании, ни каких-либо упоминаний о ней в реестрах юридических лиц найти не удалось.

Компании с похожими названиями (ETFX Investment Partners, ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund и т.п.) специализируются в основном на биржевых операциях.

Напомним, Одесский ОПЗ не ведёт производство с апреля 2018 года.



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