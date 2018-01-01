Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео

17:06 26.09.2018 0 комментариев Ингушетия Республика

В Ингушетии Росгвардия перекрыла бетонными блоками въезд в город Магас, где вспыхнули протесты против передачи территорий республики под управление Чечни.

Об этом со ссылкой на главу местного отделения партии Яблоко Руслана Муцольгова передает телеканал Дождь, сообщает Новое Время.

Кроме того, в городе отключен интернет, а в самом регионе он работает с перебоями.

Силовики назвали свои действия "мероприятиями, направленными на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности".

По словам Муцольгова, сейчас у Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас, собрались несколько десятков протестующих. Туда также приехало региональное руководство МВД.

Также есть информация о том, что в город введена колонна с подразделениями Росгвардии.

Поводом для протестов в Ингушетии стал указ главы Чечни Рамзана Кадырова о создании госкомиссии "для уточнения административной границы республики".

На фоне этого появились сообщения о попытке установки в ингушском селении Аршты поста ДПС чеченского управления МВД. Помимо этого, в лесной части Сунженского района Ингушетии рабочие под охраной силовиков из Чечни начали строительство дороги.

Отметим, что ранее конфликт на национальной почве вспыхнул в Кабардино-Балкарии.

Протесты местных жителей там переросли в столкновения с силовиками и привели к применению оружия.



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