Павел Климкин обсудил с Федерикой Могерини подготовку к заседанию Совета ассоциации.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 17 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает РБК Украина.

Сообщается, что глава МИД Украины Павел Климкин в Нью-Йорке обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Федерикой Могерини подготовку к заседанию Совета ассоциации, а также министерского заседания Восточного партнерства, которое состоится в Люксембурге 15 октября.

В ходе встречи Климкин отметил необходимость поиска новых подходов по применению принципов "больше за большее" и дальнейшей дифференциации в зависимости от состояния и приоритетов отношений ЕС со странами партнерами". Также он выразил заинтересованность в организации визита Могерини в Украину до конца текущего года.

Напомним, 6 сентября Комитет по вопросам Евроинтеграции поддержал изменения в Конституции в части закрепления курса Украины в НАТО и ЕС.

В конце августа Комитет Европейского парламента по иностранным делам впервые на заседании рассмотрел проект доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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