Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС пройдет 17 декабря в Брюсселе

16:41 26.09.2018 0 комментариев Украина

Павел Климкин обсудил с Федерикой Могерини подготовку к заседанию Совета ассоциации.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 17 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает РБК Украина.

Сообщается, что глава МИД Украины Павел Климкин в Нью-Йорке обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Федерикой Могерини подготовку к заседанию Совета ассоциации, а также министерского заседания Восточного партнерства, которое состоится в Люксембурге 15 октября.

В ходе встречи Климкин отметил необходимость поиска новых подходов по применению принципов "больше за большее" и дальнейшей дифференциации в зависимости от состояния и приоритетов отношений ЕС со странами партнерами". Также он выразил заинтересованность в организации визита Могерини в Украину до конца текущего года.

Напомним, 6 сентября Комитет по вопросам Евроинтеграции поддержал изменения в Конституции в части закрепления курса Украины в НАТО и ЕС.

В конце августа Комитет Европейского парламента по иностранным делам впервые на заседании рассмотрел проект доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

<div class="publication-social__inner social-likes-pub-966653 social-likes social-likes_visible social-likes_ready" data-url="https://www.rbc.ua/rus/news/zasedanie-soveta-assotsiatsii-ukraina-es-1537953407.html" data-title="Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС пройдет 17 декабря в Брюсселе" data-pubid="966653" "="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: sticky; top: 92px;">



Ещё на эту тему:

11:33 03.09.2018
Одесская область станет участницей европейской платформы Smart-специализация
11:55 23.07.2018
В Европарламенте призвали украинскую власть остановить похищения граждан Турции
18:07 09.07.2018
Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к российской агрессии против Украины.
12:50 07.03.2018
Региональное представительство Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM открылось в Одессе
12:34 27.12.2017
Кабмин назначил заместителя министра обороны по евроинтеграции
10:33 26.12.2017
МИД Германии предложил ЕС новую модель взаимоотношений с Украиной
16:04 20.12.2017
Механизм приостановки безвиза: ЕС обнародовал требования к Украине
15:59 19.12.2017
Европейский Союз откроет в Одессе свое третье представительство
20:19 06.11.2017
Глава МИД Литвы: "План Маршалла" следует называть "Европейским планом" для Украины
17:16 20.10.2017
Евросоюз запустит новую программу военного сотрудничества
01:55 11.08.2017
Евросоюз может отменить плату за роуминг для Украины через три года
13:14 12.07.2017
Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Европолом
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
Все новости страны
Россия Россия
17:06 26.09.2018
Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео
16:16 26.09.2018
Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
07:59 26.09.2018
США вводят санкции против 12 российских компаний
20:20 25.09.2018
Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток
Все новости страны
Румыния Румыния
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
18:52 26.09.2018
Айленди для україни: перші фото та точні характеристики
18:35 26.09.2018
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
17:59 26.09.2018
Британцы построят в Украине уникальную электростанцию
17:32 26.09.2018
На ОПЗ нашли нового партнёра — безвестную компанию из Омана
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс