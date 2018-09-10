На Азовском побережье прошли совместные учения ГПСУ и танковых подразделений ВСУ

15:54 26.09.2018 0 комментариев Крым

На побережье Азовского моря прошли общие тактические учения по отражению агрессии с моря с участием пограничников и танковых подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает 112 Украина.

"В рамках исполнения распоряжения командующего Объединенными силами по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава Объединенных сил на побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря. В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника", - сообщает ведомство.

Отмечается, что учения велись как в дневных, так и в ночных условиях.

"Снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений, а водители бронированных "Хамвеев" усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне, развертывания в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье. Особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины, а именно предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника," - уточняют в ГПСУ.

Совместные учения различных подразделений Объединенных сил по отражению агрессии с моря будут продолжаться и в будущем.

Ранее в районе проведения Операции объединенных сил состоялись маневры с боевой стрельбой танков.

Напомним: Американский беспилотник провел разведку над побережьем оккупированного Крыма.



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