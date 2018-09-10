Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
|16:16 26.09.2018
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|Россия
Послы Европейского союза сегодня, 26 сентября, как и ожидалось, одобрили новый режим санкций из-за применения химического оружия.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК УКраина.
Санкции приняты в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
"Послы Европейского соююза сегодня одобрили новый режим санкций за применение химического оружия после химатаки в Солсбери на Скрипаля. Но они пока не опубликованы", - написал он.
Напомним, страны ЕС планировали ввести новый механизм наказания за использование химического оружия. Новый механизм будет похож на "закон Магнитского", который уже сейчас позволяет США вводить санкции против конкретных лиц без внесения их в санкционные списки.
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