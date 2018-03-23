В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
|15:29 26.09.2018
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|Турция
В Европарламенте отменили выделение Турции помощи в сумме €70 млн на подготовку к вступлению в ЕС.
Такое решение принял бюджетный комитет Европарламента, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Бюджетный комитет принял решение отменить 70 млн евро помощи Турции, которые должны были пойти в фонд по подготовке к вступлению в ЕС", - заявили в ЕП.
Такое решение обусловлено отсутствием в Турции прогресса в сферах верховенства права, прав человека и свободы СМИ.
Указанные €70 млн предлагается перераспределить на реализацию мероприятий ЕС по преодолению миграционного кризиса, в частности в регионе Центрального Средиземноморья.
Напомним: Депутаты Европейского парламента заявили, что улучшить отношения Турции с Европейским Союзом можно только одним путем - конкретными действиями в сфере защиты прав человека.
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