В Европарламенте отменили выделение Турции помощи в сумме €70 млн на подготовку к вступлению в ЕС.

Такое решение принял бюджетный комитет Европарламента, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Бюджетный комитет принял решение отменить 70 млн евро помощи Турции, которые должны были пойти в фонд по подготовке к вступлению в ЕС", - заявили в ЕП.

Такое решение обусловлено отсутствием в Турции прогресса в сферах верховенства права, прав человека и свободы СМИ.

Указанные €70 млн предлагается перераспределить на реализацию мероприятий ЕС по преодолению миграционного кризиса, в частности в регионе Центрального Средиземноморья.

Напомним: Депутаты Европейского парламента заявили, что улучшить отношения Турции с Европейским Союзом можно только одним путем - конкретными действиями в сфере защиты прав человека.