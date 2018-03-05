Столтенберг: Если Украина решит вступить в НАТО, разрешения Кремля не понадобится
|15:05 26.09.2018
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|Украина
Организации Североатлантического договора не нужно "разрешение" Российской Федерации на будущее вступление Украины в НАТО.
Такую позицию озвучил в интервью AP перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает ЛИГАНовости.
Когда генсека НАТО спросили о его мнении по поводу недавних комментариев президента Петра Порошенко о том, что Киев настроен "подтянуть" ВСУ к стандартам Альянса к 2020 году, Столтенберг ответил: "Украина сама выбирает путь, будь то желание присоединиться к НАТО или его отсутствие. В конце концов, решение о соответствии Украины нашим критериям и ее вступлении в Альянс будут принимать 29 союзников и сама Украина".
Позднее он встретился с Лавровым и, как пишет источник, "никто не выказал и намека на отступление от своей твердой военной позиции".
По словам Столтенберга, он выразил Лаврову обеспокоенность блока российской агрессией за пределами территории РФ, после чего стороны обсудили военные учения как ВС РФ, так и Альянса.
"Когда у нас серьезные разногласия и мы видим усиление напряженности, а также все большее военное присутствие у наших границ - тогда еще важнее вести диалог", - подчеркнул он.
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