Российская делегация не приехала на заседание комитета ПАЧЭС в Киев

14:15 26.09.2018 0 комментариев Украина

Российская делегация не приехала на пятьдесят первое заседание комитета Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам, которое проходило в Киеве.

Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат, представитель Украины в ПАЧЭС Рефат Чубаров, передает УНН.

"Ночью прилетел из Женевы, а с утра в Киеве - заседание Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам. Понятно, что российская делегация не приехала", - говорится в сообщении.

Добавим, что членами ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества) являются представители 12 национальных делегаций, образованные членами соответствующих национальных парламентов, в частности РФ.


Напомним, Генеральная ассамблея ПАЧЭС ранее приняла декларацию с учетом поправки, внесенной делегацией Украины. В документе отмечается, что конфликты в Черноморском регионе должны реравкшаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС.

 



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