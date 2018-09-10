В окупованому Криму Російська Федерація категорично відмовляється дотримуватися міжнародного гуманітарного права, тому Крим залишається відкритою раною.

Про це, виступаючи в Женеві на Раді ООН з питань прав людини в Криму, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, передає Укрінформ.

«Крим залишається відкритою раною. Особливо боляче бачити категоричну відмову держави-окупанта — Російської Федерації дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові. Найсумніше, буквально щодня, отримувати повідомлення про те, як кримські татари і далі страждають від поліцейських рейдів», — сказав голова Меджлісу.

Чубаров подякував Моніторинговій місії в Україні з підготовки доповіді про стан прав людини в Криму, але зазначив, що тільки безпосередній звіт з місця подій в Криму може реально відобразити ситуацію на окупованій території

«Ми цінуємо напружену роботу Моніторингової місії в Україні, особливо з підготовки другої спеціальної тематичної „Доповіді про стан з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)“ у відповідності з резолюцією 72/190 Генасамблеї ООН. Визнаючи зусилля УВКПЛ ООН щодо моніторингу ситуації на відстані, ми, однак, продовжуємо наполягати і вимагати безпосереднього звітування з місця подій», — зазначив політик.

Він підкреслив, що судочинство в Криму також не дотримується стандартів в області прав людини.

«Тривожно дізнаватися, що наших співвітчизників регулярно переслідують через фальшиві звинувачення у тероризмі та правопорушеннях, пов\’язаних з екстремізмом. При цьому в усіх судочинствах окупаційна влада не дотримується стандартів у галузі прав людини. Все це — порушення норм і стандартів у галузі прав людини», — заявив Чубаров.

Голова Меджлісу вважає, що «сьогодні повторюється трагедія кримськотатарського народу 1944 року».

Він підкреслив, що по всьому півострову відбуваються порушення основних свобод людини, в тому числі свободи мирних зібрань, висловлювання, об\’єднань, релігії та свободи пересування. Крім того, за його словами, у Криму відсутні незалежні ЗМІ та вільна журналістика в цілому, що підтверджують «друга тематична доповідь УВКПЛ щодо Криму, а також 23-тя щоквартальна доповідь».

Особливо неприйнятним і прикрим, вважає політик, є те, що, незважаючи на наказ Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року, який був нещодавно знову підтверджений цим Судом, представницький орган кримськотатарського народу — Меджліс, залишається забороненим на півострові.

Крім того, Чубаров додав, що українцям, які проживають в окупованому Криму, відмовлено у праві отримувати освіту українською мовою.