Судно ВВС Elbe доставило в порт Черноморск очередную партию локомотивов «Тризуб», построенных американской компанией General Electric для «Укрзалізниці».

Выгрузка началась утром 25 сентября, сообщает Думская.

Пенсильванский завод подготовил и отправил через Атлантику в Украину груз из семи локомотивов еще 7 сентября. Вечером 24-го, несмотря на сложные погодные условия, судно под флагом Антигуа и Барбуда успешно ошвартовалось на 22-м причале четвертого терминала порта Черноморск

«На грузовых операциях были задействованы три бортовых крана грузоподъемностью 85 тонн каждый, — сообщает пресс-служба порта. — В связи с особенностью данного груза, экипажем судна ВВС Elbe вначале подавались парные колесно-моторные блоки, на причале их принимали работники Крюковского вагоностроительного завода и сразу устанавливали на причальные рельсы. Докеры-механизаторы 417-й (бриг. Ю.В.Петухов) производили расстроповку груза и складирование сепарации».

За ходом операции по выгрузке следили представители компании «General Electric Transportation».

Напомним, первый американский локомотив прибыл в Черноморск две недели назад.

Рамочное соглашение между «Укрзалізницей» и General Electric предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка УЗ 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%. В их производстве принимает участие Крюковский вагоностроительный завод.

