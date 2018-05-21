В порт Черноморск прибыли еще семь американских локомотивов для «Укрзалізниці» / Фото
|13:15 26.09.2018
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|Украина
Судно ВВС Elbe доставило в порт Черноморск очередную партию локомотивов «Тризуб», построенных американской компанией General Electric для «Укрзалізниці».
Выгрузка началась утром 25 сентября, сообщает Думская.
Пенсильванский завод подготовил и отправил через Атлантику в Украину груз из семи локомотивов еще 7 сентября. Вечером 24-го, несмотря на сложные погодные условия, судно под флагом Антигуа и Барбуда успешно ошвартовалось на 22-м причале четвертого терминала порта Черноморск
«На грузовых операциях были задействованы три бортовых крана грузоподъемностью 85 тонн каждый, — сообщает пресс-служба порта. — В связи с особенностью данного груза, экипажем судна ВВС Elbe вначале подавались парные колесно-моторные блоки, на причале их принимали работники Крюковского вагоностроительного завода и сразу устанавливали на причальные рельсы. Докеры-механизаторы 417-й (бриг. Ю.В.Петухов) производили расстроповку груза и складирование сепарации».
За ходом операции по выгрузке следили представители компании «General Electric Transportation».
Напомним, первый американский локомотив прибыл в Черноморск две недели назад.
Рамочное соглашение между «Укрзалізницей» и General Electric предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка УЗ 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%. В их производстве принимает участие Крюковский вагоностроительный завод.
Фото с сайта Думской
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