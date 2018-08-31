На побережье Азовского моря проведены общие тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, действующие совместно в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопрос взаимодействия во время выполнения заданий по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника", - говорится в сообщении.

Во время учебной стрельбы снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений, а водители бронированных "Хамвеев" усовершенствовали мастерство управления во время движения в колоне, развертывания в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье.

"Особенное внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины, а именно предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника", - рассказали в Госпогранслужбе.

Учения прошли во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава Объединенных сил.

Напомним, 23 сентября корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" из Черного моря через Керченский пролив вошли в Азовское море и дошли до Мариуполя.

Фото с сайта Госпогранслужбы