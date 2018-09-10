Эколог: Возвращение оккупантами детей в Армянск лишено здравого смысла

12:15 26.09.2018 0 комментариев Крым

Решение российских оккупантов о возвращении детей в Армянск после отмены чрезвычайного положения, введенного из-за выбросов химических веществ на заводе Крымский титан, – не оправдано.

Об этом заявила эколог Маргарита Литвиненко, сообщает ЛИГА.Новости.

"По здравому смыслу – никак не оправдано. Дети едут фактически в те же условия, которые и были. Не зря родители беспокоятся, что будет дальше с детьми. Если посмотреть только официальные сайты, то некоторые пишут о нулевой концентрации вредных веществ. Жители размещают информацию, что превышено в 18 раз со сканом различных документов", – отметила Литвиненко.

По ее словам мнению эколога, так называемым крымским властям просто некуда девать детей.

"Куда девать этих детей? Они не могут вечно держать их в санаториях. И завод будет работать. Это единственное предприятие (по производству диоксида титана, - ред.), оно естественно будет работать", – добавила она.

Ранее, в Херсонской области почти 500 детей вывезли на оздоровление из-за ситуации в Армянске.

Напомним, оккупационные власти Крыма отчитались о том, что школы и детские сады  Армянска, пострадавшего от химических выбросов завода "Крымский Титан", полностью готовы возобновить свою работу. Детей после вынужденных каникул вернули в город.



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