На полигоне под Симферополем оккупанты отрабатывали "тактику Сирийского вала"
|11:45 26.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированом Крыму подразделения береговой обороны Южного военного округа (ЮВО) в рамках двусторонних ротных тактических учений на полигоне "Ангарский" под Симферополем отработали тактику "Сирийского вала".
Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает Крыминформ.
«На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации», – говорится в сообщении.
В рамках учений авиация обеспечила прикрытие подразделений от возможных ударов условного противника, отработала ведение воздушной разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов. Действия авиации контролировали передовые авиационные наводчики, которые входят в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений.
При наведении ударов использовались комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».
Всего в учениях участвовало более 600 военнослужащих, около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-25СМ3, ударные вертолеты Ми-28Н.
Напомним, Россия использует оккупированный Крым как круглосуточный военный полигон.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
Эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма
В России рассказали о "определенных последствиях" разрыва договора по Азовскому морю
На Международном Военно-Морском Симпозиуме в США обсуждали агрессию России в Азовском и Черном морях
«Донбас» і «Корець» в Маріуполі: РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків / Фото
Что изменят украинские военные корабли в Азовском море / Фото
Украинские военные корабли пришли в порт Мариуполя / Фото
Структура военно-морской базы в Азовском море будет построена по принципу морских портов
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море / Фото