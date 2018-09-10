На полигоне под Симферополем оккупанты отрабатывали "тактику Сирийского вала"

11:45 26.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированом Крыму подразделения береговой обороны Южного военного округа (ЮВО) в рамках двусторонних ротных тактических учений на полигоне "Ангарский" под Симферополем отработали тактику "Сирийского вала".

Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает Крыминформ.

«На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации», – говорится в сообщении.

В рамках учений авиация обеспечила прикрытие подразделений от возможных ударов условного противника, отработала ведение воздушной разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов. Действия авиации контролировали передовые авиационные наводчики, которые входят в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений.

При наведении ударов использовались комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Всего в учениях участвовало более 600 военнослужащих, около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-25СМ3, ударные вертолеты Ми-28Н.

Напомним, Россия использует оккупированный Крым как круглосуточный военный полигон.



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