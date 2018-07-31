Американский беспилотник провел разведку над побережьем оккупированного Крыма
|11:15 26.09.2018
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|Крым
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник, 25 сентября, после выполнения шестичасового задания вблизи линии разграничения в Донбассе провел длительную разведку у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Об этом сообщают Примечания, ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Приблизительно в 17:15 мск американский дальний беспилотник приблизился к западной оконечности аннексированного полуострова. Перед этим он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря в 17:00 мск со стороны Николаевской области Украины.
Более пяти часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 35-40 км в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе. Всего за это время он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море.
Ранее во время шестичасового полета вдоль линии разграничения в Донбассе в контролируемом Украиной воздушном пространстве он несколько приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Напомним, на Международном Военно-Морском Симпозиуме в США обсуждали агрессию России в Азовском и Черном морях.
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