Американский беспилотник провел разведку над побережьем оккупированного Крыма

11:15 26.09.2018 0 комментариев Крым

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник, 25 сентября, после выполнения шестичасового задания вблизи линии разграничения в Донбассе провел длительную разведку у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщают Примечания, ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Приблизительно в 17:15 мск американский дальний беспилотник приблизился к западной оконечности аннексированного полуострова. Перед этим он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря в 17:00 мск со стороны Николаевской области Украины.

Более пяти часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 35-40 км в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе. Всего за это время он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море.

Ранее во время шестичасового полета вдоль линии разграничения в Донбассе в контролируемом Украиной воздушном пространстве он несколько приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Напомним, на Международном Военно-Морском Симпозиуме в США обсуждали агрессию России в Азовском и Черном морях.

 



Ещё на эту тему:

10:10 26.09.2018
Самолет Королевских ВВС Великобритании осуществил полет в районе южного побережья оккупированного Крыма / Карта
16:48 17.09.2018
Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем
20:19 16.08.2018
Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом / Карта
13:25 02.08.2018
Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма / Карта
11:42 31.07.2018
Беспилотник RC-135V для радиоэлектронной разведки ВВС США кружил у побережья аннексированного Крыма / Карта
12:16 27.07.2018
Британский и американский беспилотники провели разведку над крымским побережьем
13:03 25.05.2018
Американский беспилотник провел разведку вблизи Крыма
08:34 08.05.2018
Самолет США провел разведку вблизи Крыма
12:12 02.05.2018
Британия направит истребители к Черному морю
09:49 26.03.2018
Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма
09:13 23.03.2018
Возле Крыма провел разведку стратегический беспилотник США
09:10 12.03.2018
Американский самолет провел разведку у границ Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
Все новости страны
Россия Россия
17:06 26.09.2018
Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео
16:16 26.09.2018
Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
07:59 26.09.2018
США вводят санкции против 12 российских компаний
20:20 25.09.2018
Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток
Все новости страны
Румыния Румыния
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
18:52 26.09.2018
Айленди для україни: перші фото та точні характеристики
18:35 26.09.2018
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
17:59 26.09.2018
Британцы построят в Украине уникальную электростанцию
17:32 26.09.2018
На ОПЗ нашли нового партнёра — безвестную компанию из Омана
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс