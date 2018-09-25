Российские власти "предложили" частному бизнесу строить дорогу от Керчи до Абхазии
|10:45 26.09.2018
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|Крым
Российские власти предложили бизнесу оплатить строительство автотрассы Джубга — Сочи, которую предлагается начать в Керчи и продлить до границы Абхазии.
Об этом сообщила газета Ведомости со ссылкой на список проектов в качестве инвестирования.
Минтранс оценил стоимость автотрассы Джубга — Сочи в 1,6 трлн рублей, а реконструкция участка от Новороссийска до Джубги, по предварительным оценкам, обойдется в 116,5 млрд рублей.
«Если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными», — заявил один из участников совещаний в правительстве, слова которого привели «Ведомости».
Ранее Министерство транспорта назвало реализацию проекта реконструкции трассы Джубга — Сочи длиной в 120 километров нецелесообразной и предложило отложить реконструкцию дороги.
«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге», — заявили в министерстве.
Концепция скоростной автомагистрали в закрытом режиме прорабатывалась с весны 2017 года правительством, проект обсуждался и в администрации президента.
«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – рассказал изданию о перспективах федеральный чиновник.
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