Российские власти предложили бизнесу оплатить строительство автотрассы Джубга — Сочи, которую предлагается начать в Керчи и продлить до границы Абхазии.

Об этом сообщила газета Ведомости со ссылкой на список проектов в качестве инвестирования.

Минтранс оценил стоимость автотрассы Джубга — Сочи в 1,6 трлн рублей, а реконструкция участка от Новороссийска до Джубги, по предварительным оценкам, обойдется в 116,5 млрд рублей.

«Если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными», — заявил один из участников совещаний в правительстве, слова которого привели «Ведомости».

Ранее Министерство транспорта назвало реализацию проекта реконструкции трассы Джубга — Сочи длиной в 120 километров нецелесообразной и предложило отложить реконструкцию дороги.

«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге», — заявили в министерстве.

Концепция скоростной автомагистрали в закрытом режиме прорабатывалась с весны 2017 года правительством, проект обсуждался и в администрации президента.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – рассказал изданию о перспективах федеральный чиновник.