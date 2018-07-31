Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7269 Королевских ВВС Великобритании осуществляет полет в районе южного побережья оккупированного крымского полуострова.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот - 2017.

Boeing RC-135W Rivet Joint - самолет радиоэлектронной разведки, который используется для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Данный воздушный разведчик базируется на авиабазе Акротири на Кипре в Средиземном море.

За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Королевские ВВС Великобритании и ВВС США постоянно осуществляют мониторинг ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым.

Так, 24 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, во время захода кораблей ВМС Украины в Азовское море.