Самолет Королевских ВВС Великобритании осуществил полет в районе южного побережья оккупированного Крыма / Карта
|10:10 26.09.2018
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Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7269 Королевских ВВС Великобритании осуществляет полет в районе южного побережья оккупированного крымского полуострова.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот - 2017.
Boeing RC-135W Rivet Joint - самолет радиоэлектронной разведки, который используется для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
Данный воздушный разведчик базируется на авиабазе Акротири на Кипре в Средиземном море.
За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.
Королевские ВВС Великобритании и ВВС США постоянно осуществляют мониторинг ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым.
Так, 24 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, во время захода кораблей ВМС Украины в Азовское море.
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