За уклонение от призыва на военную службу в армию страны агрессора керчанин заплатит штраф
|09:53 26.09.2018
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|Крым
Так называемый керченский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего керчанина. Парень неоднократно получал повестки о вызове в военный комиссариат и умышлено, в указанное время на мероприятия, связанные с прохождением службы, не являлся, так как проходить военную службу он не хотел.
Об этом сообщает пресс-служба суда, - передаетКерчь.ФМ.
Документы, подтверждающие уважительную причину не явки, не предоставил, тем самым уклонился от призыва на военную службу.
В связи с тем, что керчанином впервые совершено преступление небольшой тяжести, а также в ходе следственных действий им принесены извинения и он изъявил желание явиться в военный комиссариат в ближайший призыв, суд прекратил уголовное преследование.
За уклонение от призыва на военную службу к призывнику суд применил меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Окончательно жителю Керчи назначен судебный штраф в размере 6-ти тысяч рублей.
Напомним: С начала года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ
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