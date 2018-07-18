Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его российский коллега Владимир Путин не против, чтобы Кишинев "дружил с кем угодно, главное - не против России".

"Владимир Владимирович мне говорил: "Не проблема, с кем вы хотите дружить. Главное, не дружите против нас. Мы хотим с вами дружить, работать. Покупать ваши яблоки, вино. Приходить к вам в гости. Продавать по хорошим ценам энергоресурсы и тому подобное. Но если вы с кем-то против нас, то это другая ситуация", - сказал Додон в интервью Lenta.ru, передает Европейская правда.

С момента вступления в должность Игорь Додон неоднократно посещал Российскую Федерацию, где встречался с Путиным.

За почти два года президентства Додон не провёл ни одного визита в соседние страны. Соседи его также не посещали.

Недавно Додон заявил о намерении провести референдум о статусе Приднестровья в составе Молдовы.

Напомним: В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу.