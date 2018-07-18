«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина

09:29 26.09.2018 0 комментариев Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его российский коллега Владимир Путин не против, чтобы Кишинев "дружил с кем угодно, главное - не против России".

"Владимир Владимирович мне говорил: "Не проблема, с кем вы хотите дружить. Главное, не дружите против нас. Мы хотим с вами дружить, работать. Покупать ваши яблоки, вино. Приходить к вам в гости. Продавать по хорошим ценам энергоресурсы и тому подобное. Но если вы с кем-то против нас, то это другая ситуация", - сказал Додон в интервью Lenta.ru, передает Европейская правда.

С момента вступления в должность Игорь Додон неоднократно посещал Российскую Федерацию, где встречался с Путиным.

За почти два года президентства Додон не провёл ни одного визита в соседние страны. Соседи его также не посещали.

Недавно Додон заявил о намерении провести референдум о статусе Приднестровья в составе Молдовы.

Напомним: В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу.



Ещё на эту тему:

19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
21:24 18.07.2018
Молдове посоветовали подготовиться к заметной активизации России
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
15:07 04.07.2018
Додон пугает новой войной на Днестре: Власть провоцирует вмешательство России
08:27 03.07.2018
Путин назначил нового посла РФ в Молдове
09:50 20.06.2018
Молдаванка из «Интер РАО» арестована в Москве по обвинению в шпионаже в пользу румынских спецслужб
09:20 07.06.2018
Молдова занимает последнее место в Индексе устойчивости к российской пропаганде
09:04 05.06.2018
Молдова отменила закон о статусе русского как языка межнационального значения
18:58 29.05.2018
Конституционный суд Молдовы отложил заседание, на котором будет решаться судьба русского языка
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
Все новости страны
Россия Россия
17:06 26.09.2018
Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео
16:16 26.09.2018
Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
07:59 26.09.2018
США вводят санкции против 12 российских компаний
20:20 25.09.2018
Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток
Все новости страны
Румыния Румыния
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
18:52 26.09.2018
Айленди для україни: перші фото та точні характеристики
18:35 26.09.2018
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
17:59 26.09.2018
Британцы построят в Украине уникальную электростанцию
17:32 26.09.2018
На ОПЗ нашли нового партнёра — безвестную компанию из Омана
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс