При проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», которые 23 сентября через Керченский пролив следовали в порт Бердянска, украинские военные воспользовались услугами керченского лоцмана, однако не платили ему.

Об этом 24 сентября рассказал первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, - передает Керчь.ФМ.

«Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался», – отметил он.

Вчера представители Росморречфлота в интервью Крыминформу сказали про платность услуг лоцмана, что противоречит заявлению официального военного руководства Украины.

Как прокомментировали ситуацию юристы в области морского права, в российском правовом поле лоцманский сбор при проводке военных кораблей, в том числе иностранных государств, не уплачивается.

«В соответствии с п 1.11 Приказа ФАС 223/16 от 10 марта 2016 года, ставки портовых сборов, в том числе и лоцманского, не применяются для военных кораблей (в том числе кораблей под иностранным флагом) и военно-вспомогательных судов», - прокомментировал юрист.

Так кто соврал?

Напомним: 23 сентября корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" из Черного моря через Керченский пролив вошли в Азовское море и дошли до Мариуполя.