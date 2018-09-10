Кто соврал: платили ли украинские военные за керченского лоцмана?
|08:08 26.09.2018
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|Крым
При проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», которые 23 сентября через Керченский пролив следовали в порт Бердянска, украинские военные воспользовались услугами керченского лоцмана, однако не платили ему.
Об этом 24 сентября рассказал первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, - передает Керчь.ФМ.
«Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался», – отметил он.
Вчера представители Росморречфлота в интервью Крыминформу сказали про платность услуг лоцмана, что противоречит заявлению официального военного руководства Украины.
Как прокомментировали ситуацию юристы в области морского права, в российском правовом поле лоцманский сбор при проводке военных кораблей, в том числе иностранных государств, не уплачивается.
«В соответствии с п 1.11 Приказа ФАС 223/16 от 10 марта 2016 года, ставки портовых сборов, в том числе и лоцманского, не применяются для военных кораблей (в том числе кораблей под иностранным флагом) и военно-вспомогательных судов», - прокомментировал юрист.
Так кто соврал?
Напомним: 23 сентября корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" из Черного моря через Керченский пролив вошли в Азовское море и дошли до Мариуполя.
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