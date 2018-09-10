Оккупанты рекомендуют "сор" о выбросах в Армянске не выносить из избы
|08:49 26.09.2018
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|Крым
Эксперты туристической отрасли считают, что произошедший в Армянске выброс химических веществ не повлияет на курортный имидж полуострова, при этом уточняя, что не стоит уделять этой теме слишком много внимания и «выносить сор из избы».
На пресс-конференции ко Дню туризма прозвучал вопрос, повлияет ли ситуация в Армянске на курортный имидж полуострова в межсезонье или в следующем сезоне, на что руководитель представительства Гостинично-туристической ассоциации оккупированного Крыма Валентина Марнопольская ответила: «Никак не повлияет», сообщают Аргументы Недели - Крым.
В свою очередь, член экспертного совета и аттестационной комиссии Министерства курортов и туризма оккупированного Крыма Екатерина Лукьяненко добавила: «Если будем врать, то повлияет».
При этом Марнопольская предположила, что это может произойти, если уделять проблеме много надуманного внимания.
«Зачем выносить сор из избы? Пусть следственные органы разбираются, что там на самом деле, и дают оценку. Крым – самый безопасный регион для отдыха. О чем вообще мы говорим?» – заявила она.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества.
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