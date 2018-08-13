Штраф российского "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража по делу против "Нафтогаза Украины" достиг уже $110 млн.

Об этом на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"По нашим расчетам, только сумма компенсации, которую Газпром должен нам заплатить, уже превышает $110 миллионов", - заявил Витренко.

Таким образом, Газпром уже должен уплатить в пользу Украины более чем $2,6 млрд.

Витренко также подчеркнул, что из общей суммы выигрыша в $4,6 млрд Украина часть уже покрыла за счет поставок газа из России. Премии руководству были выплачены на эту часть.

"Из $4,6 млрд мы уже получили часть в виде газа. Премии были выплачены только на ту часть, которая уже была получена", - прокомментировал главный коммерческий директор.

Как сообщалось, Нафтогаз судится с Газпромом с 2014 года относительно двух контрактов: цены на российский природный газ и цены на транзит.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по иску на транзит газа на сумму $4,673 млрд.

Таким образом, по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд плюс штрафные санкции за неуплату долга, которые увеличиваются ежедневно