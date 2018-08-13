США в четверг передадут Украине два патрульных катера класса Island

09:09 26.09.2018 0 комментариев Украина

27 сентября в США при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония передачи двух патрульных катеров класса "Айленд" от США.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте Главного офиса Береговой охраны США, сообщает Украинская правда.

Как говорится в объявлении, на ближайший четверг в Балтиморе запланирована передача двух 30-метровых катеров - Drummond и Cushing.

На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.

Обакатера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Передача двух вооруженных катеров Береговой охраны возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море в течение последних недель. И Киев, и США обвиняют Москву во вмешательстве в украинское судоходство в регионе.

"США осуждают преследование России по международным перевозкам в Азовском море и Керченском проливе", - заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт в заявлении в конце прошлого месяца.

"С апреля РФ задержала сотни коммерческих судов, и в последние недели остановлено не менее 16 коммерческих кораблей, которые пытались попасть в украинские порты", - добавила она.

Как сообщалось, 12 сентября Кабинет министров согласовал документы о передаче Украине Соединенными Штатами Америки двух патрульных катеров типа "Айленд".

Ранее в расследовании программы "Схемы" отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса "Island", которые были на службе Береговой охраны США, а сейчас стоят в порту Балтимора.

Однако, по информации расследователей из своих источников в Пентагоне и Сенате США, Украина от такого подарка "отпирается" якобы из меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" - бывшая "Ленинская кузница", бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали "искаженными" сообщения о катерах производства США и Украины и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".



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