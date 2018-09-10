Министерство торговли США расширило список компаний, против которых намерено ввести санкции - в нем 12 российских.

Список представлен в документе, который будет считаться официально опубликованным 26 сентября, но уже появился на сайте Федерального регистра США, сообщает Укринформ.

"Данное окончательное правило вносит поправки в Правила экспортной администрации (EAR) путем добавления в список 14 субъектов. Эти 14 субъектов были определены правительством США как таковые, которые действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики", - говорится в пояснении.

В список попали компании из Беларуси, Ирана, России и Сингапура.

В частности, Nilco Group, которая работает в первых 3 странах и "уличена" в том, что задействована в иранской ракетной программе.

Среди российских компаний в нем оказались НИИ "Вектор", предприятие "Гамма", "Сайрус Системс" и "ИнфоТеКС" ("эти организации активизировали деятельность злобных российских кибер-актеров);

"Дайвтехносервис" и "Океанос" ("за предоставление оборудования и поддержку ВМФ России");

"АэроКомпозит", ОНПП "Технология", "Авиадвигатель", "Системы прецизионного приборостроения" и НИИ "Вега" ("за поддержку аэрокосмической военной промышленности").

Напомним: Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов.