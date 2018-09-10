После физического насилия со стороны администрации СИЗО состояние Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое / Документ

07:46 26.09.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова написала вице-президенту МККК Жилю Карбоньеру с просьбой срочно поспособствовать визиту независимых медицинских работников к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, состояние которого очень тяжелое.

Об этом украинский омбудсмен заявила на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Состояние Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое. После физического насилия со стороны администрации пенитенциарного учреждения он получил многочисленные ушибы печени, спины и головы. Это значительно ухудшило состояние его здоровья", - отметила Денисова.

В то же время омбудсмен сообщила, что обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбоньєру с просьбой срочно поспособствовать визиту врачей к Балуху "для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью независимых медицинских работников". К сообщению она добавила скан-копию соответствующего письма.

"Балуху не оказывается медицинская помощь по состоянию на настоящее время, несмотря на крайне тяжелое состояние заключенного, а именно боль в сердце, сопровождающуюся отрыжкой и рвотными рефлексами, постоянную боль в области печени, спины и головы", - отметила она в обращении к Карбоньеру.

Кроме того, Денисова отметила, что даже после обращений к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой Балуху до сих пор не оказали медицинской помощи.

"Уполномоченный РФ не отреагировала и на мое предложение о посещении Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом ко Владимиру Балуху. Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный Комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Как сообщалось, ранее в понедельник, 24 сентября, политзаключенного Владимира Балуха не привезли в так называемый Верховный суд Крыма.

"Судья" приняла постановление о рассмотрении апелляционной жалобы в режиме видеоконференции. При этом Балух настаивал на личном присутствии в судебном зале. Секретарь суда сообщила, что он отказался выходить из камеры следственного изолятора для сеанса видеоконференции. "Судья" пыталась начать заседание без Балуха, однако была вынуждена отложить рассмотрение жалобы из-за протеста адвокатов политзаключенного.

Напомним: Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма опасается гиперэмоциональной реакции Балуха.



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