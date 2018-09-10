Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с Петром Порошенко в Нью-Йорке вручил украинскому лидеру подписанный госсекретарем Майком Помпео экземпляр Декларации политики США относительно Крыма.

Встреча состоялась во вторник, 25 сентября, в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает собственный корреспондентУкринформа.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также вопросы общего взаимодействия в этих направлениях. На встрече присутствовала в частности уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

В конце разговора спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер вручил Президенту Петру Порошенко копию Декларации США относительно Крыма, объявленной госдепартаментом в июле этого года.

Как проинформировал на своей странице в сети Facebook экс-заместитель посла США в Украине Джордж Кент, документ символизирует признание американской стороной, что "Крым - это Украина".

Напомним: В так называемое "крымское досье", созданное пророссийской Общественной палатой оккупированного Крыма, включили членов Меджлиса крымскотатарского народа.