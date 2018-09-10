Волкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму / Документ
|07:33 26.09.2018
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|Крым
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с Петром Порошенко в Нью-Йорке вручил украинскому лидеру подписанный госсекретарем Майком Помпео экземпляр Декларации политики США относительно Крыма.
Встреча состоялась во вторник, 25 сентября, в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает собственный корреспондентУкринформа.
Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также вопросы общего взаимодействия в этих направлениях. На встрече присутствовала в частности уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
В конце разговора спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер вручил Президенту Петру Порошенко копию Декларации США относительно Крыма, объявленной госдепартаментом в июле этого года.
Как проинформировал на своей странице в сети Facebook экс-заместитель посла США в Украине Джордж Кент, документ символизирует признание американской стороной, что "Крым - это Украина".
Напомним: В так называемое "крымское досье", созданное пророссийской Общественной палатой оккупированного Крыма, включили членов Меджлиса крымскотатарского народа.
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