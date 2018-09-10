Экс-председатель Меджлиса крымских татар, а сейчас уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев остается безоговорочным лидером своего народа.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил член, т.н. Общественной палаты оккупированного Крыма, кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент Аргументы Недели - Крым.

«До сих пор, несмотря на солидный возраст, а ему 13 ноября исполняется 75 лет, остается духовным лидером крымских татар, даже перестав быть председателем Меджлиса. Но лидер, причем безоговорочный, по-прежнему он. Его харизма, в общем-то, позволяет ему таковым оставаться, несмотря на многие моменты, которые вызывают трения и среди его соратников», – отметил он.

Напомним: "Украина не та страна, которая торгует своей свободой и родиной" - ответ Джемилева на слова Земана о Крыме в Праге.