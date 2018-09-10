В так называемое "крымское досье", созданное пророссийской Общественной палатой оккупированного Крыма, включили членов Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказали представители ОП, передает корреспондент Аргументы Недели - Крым.

В первую очередь, т.н. общественники сообщили о внесении в список экс-председателя Меджлиса, а сейчас уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также действующего лидера Меджлиса и депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова.

Также в "крымоненавистники" записали зампредседателей Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Кроме того, по словам Форманчука, в список попали Иззет Гданов, который сегодня официально является первым заместителем постоянного представителя президента Украины в «Автономной Республике Крым» и член Меджлиса Ленур Ислямов.

Напомним: Совет российских соотечественников пожаловался в ООН на проблемы "российского Крыма"