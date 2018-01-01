Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток

20:20 25.09.2018 0 комментариев Россия

Фиаско Кремля во внутренней политике после сентябрьских выборов вскрыло более глубокие проблемы.

Несмотря на многомиллиардные вложения в Дальний Восток, президент РФ Владимир Путин теряет регион в прямом и переносном смысле, пишет американское агентство Bloomberg. Как передает корреспондент РИА «Новый День», западное деловое издание всерьез обсуждает возможность сепаратизма в регионе, который находится ближе к Китаю, чем к Москве.

Как отмечается в публикации, Путин начал активно заниматься развитием Дальнего Востока с начала предыдущего президентского срока в 2012 году. Тогда были разработаны такие программы как «Дальневосточный гектар», согласно которой предлагалась земля в беззалоговое пользование, а также комплекс других мероприятий, направленных на приток инвестиций. Издание напоминает, что за это время было запущено несколько финансируемых государством мегапроектов, в том числе строительство двух мостов во Владивостоке на общую сумму $1,6 млрд.

В результате, как подчеркнул сам Путин менее двух недель назад на Восточном экономическом форуме, объем промышленного производства на Дальнем Востоке увеличился почти на 22%, а «благодаря правительственным программам развития, было запущено 130 новых компаний и создано 16 000 рабочих мест».

Но несмотря на это, как отмечается в материале, федеральный центр теряет позиции в регионе. «Кандидаты, поддерживаемые Кремлем, не смогли выиграть губернаторские выборы в двух крупнейших дальневосточных регионах. Это ставит под сомнение контроль Путина над обширными, стратегически важными землями, которые расположены ближе к Токио, Сеулу и Пекину, чем к Москве», – пишет Bloomberg.

Издание поясняет, что Россия не является страной «свободных и справедливых выборов».

«Как правило, кандидаты от Кремля побеждают из-за административного ресурса и подтасовки голосов», – говорится в материале. При этом отмечается, что, хотя победители на губернаторских выборах являются представителями парламентской оппозиции, которая «стремится сотрудничать с Кремлем», их успех означает важный сбой в «политическом механизме» путинского режима.

Как подчеркивает Bloomberg, несмотря на то, что провалы на выборах в Дальнем Востоке можно было бы списать на непопулярную пенсионную реформу и протестное голосование, которое в целом было отмечено в России на последних выборах, дальневосточная проблема лежит в другой плоскости.

«Главная причина приморской политической катастрофы – не в ошибках кадровой политики, не в косорукости технологов (местных и легионеров), не в пенсионной реформе и даже не в извечном (особенно на административных кампаниях) воровстве и раздолбайстве. Все эти факторы имели место быть, но роль их всего лишь в том, что они не позволили в ходе кампании исправить ситуацию, которая уже на старте была изначально плохой», – цитирует агентство статью российского политолога Алексея Чадаева.

Эксперт пояснил, что огромные финансовые вливания в регион не застрагивают население. «На стратегическом уровне решаются глобальные геополитические задачи…корпорации бьются за подряды, бюджеты и потоки…бизнес и население «крутится» и выживает-как-умеет. И все эти три процесса находятся в жёсткой рассинхронизации друг с другом», – считает он.

При этом, по оценке Чадаева, негативную роль сыграл еще и ВЭФ, которые вскрыл эту разницу. «Глазами обычных жителей Владивостока, Находки, Уссурийска: миллиарды и триллионы, уходящие на все это великолепие из бетона и стали – на фоне собственной зарплаты в двадцать-тридцать тысяч рублей и вечных дошираков вместо еды. Авиашоу над бухтой Аякс – на фоне обшарпанных казарм и общаг. Сверкающие лимузины кортежей – на фоне собственной видавшей виды «японки», обреченной стоять в бесконечных пробках» – пишет Чадаев.

«Мегапроекты корпораций – на фоне еле сводящего концы с концами магазинчика запчастей, с которого поочерёдно собирают дань пожарники, налоговая, бандиты и таможня. Поживешь в этом – пожалуй, и сам проголосуешь хоть за чёрта лысого, лишь бы назло», – отмечает он.

Таким образом, как считает эксперт, главной задачей внутренней политики сегодня является «сшивка геополитики, корпоративных проектов развития и текущих интересов людей и бизнеса на территориях».

«А отсюда – вывод вот какой. Хватит уже технократов и эффективных управленцев. Нужны кадры совсем другого типа: те, кто способен сочетать в себе компетенции политика, коммуникатора, стратега и социального инженера. Те, кто может удерживать в поле зрения все контуры одновременно – от «геополитики» и корпоративных интересов до проблем бабы Мани, у которой отключили воду из-за коммунальных долгов. Но для начала – уметь продержаться хотя бы десять минут на встрече с избирателями во дворе типовой провинциальной пятиэтажки», – подчеркнул эксперт.

Комментируя эту статью, Bloomberg делает вывод, что пропасть между «властной риторикой Путина, его словами о стабильной российской экономике, об огромных правительственных инвестиционных программах и тем, как живут простые жители» растет.

«На Дальнем Востоке у людей еще осталось ощущение того, что они живут на краю империи, границе, где послушание не является добродетелью. А здесь уже недолго и до открытого сопротивления или даже сепаратизма. Попытки подавления, скорее всего, будут иметь неприятные последствия», – считает издание.

В результате, как пишет Bloomberg, у Путина сформировалась проблема, которую он не может решить своим обычным способом. «Будет интересно посмотреть, есть ли у него (путинского режима) гибкость, чтобы попробовать другие подходы. Если нет, угроза его системе и централизованному управлению будет возрастать», – отмечается в статье.
 



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