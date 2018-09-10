"Власти" Крыма завершили подготовку стратегии развития автомобильных дорог на аннексированном полуострове, по которой до 2024 года планируется выделить 154 млрд рублей на капитальный ремонт дорожной сети, и ждут решения президента РФ Владимира Путина о ее утверждении.

Об этом сообщил сегодня, 25 сентября, "вице-премьер" оккупированного Крыма Виталий Нахлупин, передают События Крыма.

"По поручению "главы" Крыма отработана стратегия (развития) автомобильных дорог республики Крым. Общая наша потребность до 2024 года составляет 154 млрд рублей. Эту стратегию мы защитили в Федеральном дорожном агентстве, министерстве транспорта РФ. Концепция полностью готова, требуется решение президента о том, что данная концепция будет претворена в жизнь", – сказал Нахлупин.

Он уточнил, что концепция предусматривает приведение в нормативное состояние к 2024 году 50% магистральных дорог и 35% муниципальной дорожной сети.

"Ориентировочно республика будет осваивать 20-25 млрд в год", – уточнил Нахлупин.

Ранее о разработанной концепции развития автодорог сообщал председатель государственного комитета дорожного хозяйства оккупированного Крыма Сергей Карпов.

По его словам, концепция предусматривает приведение в нормативное состояние к 2024 году 80-83% трасс. На данный момент нормам соответствует только около 20% дорог оккупированного Крыма.

Кроме этого, порядка 1,2 тыс. километров магистральных дорог планируется до 2021 года сделать федеральными.

По данным госкомитета дорожного хозяйства оккупированного Крыма, общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения составляет 6,2 тыс. километров.

При этом протяженность региональных дорог общего пользования достигает 1,68 тыс. километров.

