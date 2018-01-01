Все граждане Грузии должны иметь полную и исчерпывающую информацию по вопросам, имеющим жизненно важное значение для страны, и к числу этих вопросов относятся евроатлантические стремления страны.

Об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила на семинаре для педагогов — представителей этнических меньшинств, сообщает Грузия Online.



Семинар для педагогов — представителей этнических меньшинств под названием «НАТО — выбор для мирного и стабильного развития» в Офисе связи НАТО открыли Кетеван Цихелашвили, руководитель офиса Розария Пуглиси и директор Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе.



На встрече уделили внимание роли педагогов в вопросе информирования будущих поколений о стремлении Грузии присоединиться к европейским и евроатлантическим структурам.



«Все граждане Грузии должны иметь полную и исчерпывающую информацию по вопросам, имеющим жизненно важное значение для страны, и к числу этих вопросов относятся евроатлантические стремления страны. Это не просто внешний вектор, а стремление, определенное нашей внутренней повесткой дня. Учителя — это люди, которые не только распространяют информацию, но и играют главнейшую роль в формировании будущего поколения. В том числе с учетом того, что идет российская пропаганда, особенно в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами, и, к сожалению, незнание государственного языка на должном уровне является одним из факторов, мешающим иметь им полный доступ к информации. Естественно, встречи такого типа являются одним из способов их объективного информирования», — заявила Кетеван Цихелашвили.



По словам руководителя Офиса связи НАТО Розарии Пуглиси, реформы, осуществленные Грузией, являются впечатляющими.



«У нас есть регулярные встречи, особенно с педагогами, которые являются представителями этнических меньшинств, а также из сел, которые находятся вдоль оккупационной линии. Мы пытаемся предоставить им информацию, познакомить их с отношениями НАТО и Грузии, целями НАТО, задачами и том деле, которое альянс и Грузия осуществляют совместно, в целом предоставить им информацию о реформах, которые проводит Грузия. Грузия выполняет довольно хорошую, фантастическую работу в этом направлении. Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими. Эти реформы обязательно должны продолжаться и мы готовы выразить вам поддержку», — заявила руководитель офиса Розария Пуглиси.



По словам Нино Болквадзе, Офис связи НАТО проводит семинары для педагогов уже шестой год.



«Педагоги — одна из важных групп, кто предоставляет информацию и необходимо, в условиях огромной российской пропаганды, чтобы во всей Грузии была правильная информация об отношениях между НАТО и Грузией и легко не оказываться под влиянием российских пропагандистских мифов», — заявила директор Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе.