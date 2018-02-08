В оккупированном Крыму туристов посчитали "по науке"

19:39 25.09.2018 0 комментариев Крым

По информации оккупационных властей Крыма, с начала года в на аннексированном полуострове отдохнули 5,6 миллиона туристов.  

Такие данные озвучило Минкурортов оккупированного Крыма, сообщает ForPost.

Как считаются эти миллионы и какова погрешность, изданию рассказала доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.

По ее словам, подсчитывая количество туристов, "минкурортов" все равно опирается прежде всего на число тех, кто въехал, — их считают по транспортным терминалам.

«Раньше была переправа, теперь аэропорт, единый билет — в основном, это главные цифры. По сути, у нас те, кто въехал и остался больше, чем на сутки — автоматически туристы», — сказала она.

Дальше полученные цифры «немного кореллируют» с данными по «ёмкости сектора», то есть по заполняемости средств размещения. Так предписывает специальная методика, которая была разработана Национальной академией природоохранного и курортного строительства еще в украинские времена.

Цифры, заверила доцент, достаточно реальные, однако есть факторы, которые вносят в уравнение несколько неизвестных.

"Где деньги? Значит, есть проблема: не все из этого турпотока туристы с туристскими целями. Но это проблема всех стран, не только Крыма. Но в других странах это не так заметно, потому что там большинство койко-мест не в тени. И там по ёмкости гостиничного фонда элементарно посчитать, потому что там легальный гостиничный сектор, который даёт реальные цифры по ночевкам, - говорит Лукьяненко.

"В определении же туризма ночлег прежде всего важен: от 24 часов — ты турист, до 24 часов ты — не турист. Поэтому у наших зарубежных соседей статистика четче, — пояснила Екатерина Лукьяненко. — Кроме того, турагенты дают отчетность, сколько они приняли и обслужили, но у нас это, кстати, тоже учитывается".

Лукьяненко считает, что если ориентироваться только на транспортный поток, — а именно эти цифры чаще всего вытаскивают на свет, говоря о приросте туристического потока в оккупированном Крыму, — то около 85% от него будут составлять именно настоящие туристы.



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